L'été semble s'être bel et bien installé dans la péninsule coréenne, avec un mois d'avance. Aujourd'hui, le mercure dépasse en effet les 30°C dans le nord-est du pays, dans la province de Gangwon plus précisément, ainsi que dans l'est, autour de la ville de Daegu où il faisait 33°C au plus chaud de la journée. Et les températures doivent augmenter encore demain.