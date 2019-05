Les exportations sud-coréennes augmentent en volume tout en perdant en valeur

Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) a publié aujourd’hui ses « statistiques d’avril 2019 sur la balance commerciale et les conditions du commerce extérieur ».Selon ces données, l’indice des exportations en volume a atteint 113,83 le mois dernier, soit une hausse de 2,4 % en glissement annuel. Ainsi, il a fini par rebondir après avoir connu une tendance baissière au cours des quatre mois précédents.Quant à l’indice des exportations en valeur, il était de 113,52 le mois dernier, soit une baisse de 4,2 % en un an. Ainsi, il continue de descendre pour le cinquième mois consécutif.D’après la BOK, les semi-conducteurs et la téléphonie mobile ont tiré vers le haut les exportations en termes de quantité. Mais le montant de celles-ci a diminué à cause de la baisse des prix des semi-conducteurs et de la résine synthétique.