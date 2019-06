Le négociateur nucléaire sud-coréen effectue un nouveau voyage à Washington

Photo : YONHAP News

Le négociateur nucléaire sud-coréen fait un nouveau déplacement à Washington. Lee Do-hoon s’envole aujourd’hui. Pendant son voyage qui durera jusqu’à vendredi, il rencontrera son homologue Steve Biegun et plusieurs autres responsables de l’administration américaine.La date de sa visite n’est pas anodine, car son voyage a lieu aussitôt après la tournée de Moon Jae-in dans trois pays d’Europe du Nord, pendant laquelle celui-ci a souligné la nécessité de renouer au plus vite le dialogue intercoréen comme entre Washington et Pyongyang. Lee et Biegun échangeront alors sur la coopération en ce sens, entre les deux alliés.Demain, ils s’exprimeront aussi devant l'« Atlantic Council », un think tank basé à Washington. C’est la première fois que les négociateurs nucléaires des deux pays prononcent ensemble une allocution en un même lieu.L’envoyé sud-coréen échangera aussi avec ses interlocuteurs des sujets de discussions de Moon et Donald Trump, qui se retrouveront à Séoul, vraisemblablement, le 29 juin.Après Lee, c’est au tour de Biegun de faire un voyage à Séoul, à quelques jours du sommet Moon-Trump.