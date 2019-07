Le sud du pays se prépare à l'arrivée du typhon Danas

Photo : YONHAP News

De fortes pluies sont attendues dès aujourd'hui dans le sud du pays, à commencer par l'île de Jeju. En cause, le passage de la tempête tropicale Danas, qui remonte actuellement vers la côte sud de la péninsule coréenne. L'ensemble du territoire devrait être arrosé demain, avant un retour au calme dimanche.Du côté des températures, elles devraient tomber de quelques degrés avec l'arrivée de la pluie. D’après Météo-Corée, on attend ce samedi 30°C à Séoul, 29°C à Jeju, 27°C à Daegu, et 26°C à Gwangju.