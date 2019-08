Le nombre de touristes sud-coréens au Japon en baisse de 7,6 % en juillet

Photo : YONHAP News

Le mois dernier, le nombre de touristes sud-coréens au Japon a chuté de 7,6 % sur un an pour atteindre seulement 561 700, selon les données publiées hier par l’Organisation nationale du tourisme japonais. Il s’agit du plus bas niveau mensuel depuis le début de l’année.C’est certainement une conséquence du boycott faisant suite aux nouvelles conditions d'exportation de matériaux nippons vers la Corée du Sud, entrées en vigueur le 4 juillet. Naturellement, le nombre cumulé des visiteurs sud-coréens entre janvier et juillet a lui aussi reculé : -4,3 %.L’Office national du tourisme japonais a évoqué plusieurs raisons : les voyageurs sud-coréens diversifient leurs destinations pour aller en Chine et au Vietnam. L’économie sud-coréenne n’est pas au mieux de sa forme, de même que les relations entre les deux pays voisins.