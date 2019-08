Jinju préservera la zone d’empreintes de pas fossiles de dinosaures la plus large au monde

Photo : YONHAP News

L’Administration de l'héritage culturel (CHA) de Corée du Sud a décidé hier de conserver en l’état les pas fossiles de dinosaures de la période crétacée découverts sur le chantier de travaux d’un parc industriel dans la ville de Jinju. Et cela au lieu de les déplacer ailleurs.Pour conforter sa décision, la CHA met l'accent sur la « haute valeur scientifique » de la zone, notamment du fait qu’elle abrite les traces d’un habitat collectif de ptérosaures datant de l’Âge de craie, et que les empreintes de pas de dinosaures carnivores restent très rares dans le monde entier.Ces traces ont été découvertes sur le chantier des travaux en question au début de cette année. La zone compte environ 7 700 empreintes de pas fossiles de dinosaures, soit 2 000 de plus par rapport à une zone similaire décelée en Bolivie. Ainsi, elle serait la plus grande au monde.L’entreprise de construction et les collectivités locales affichaient des opinions divergentes sur la manière de conserver ces empreintes. Finalement, la CHA a tranché. Reste à fixer les modalités concrètes pour préserver le lieu, tout en prenant en compte leurs opinions.