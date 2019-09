Typhon Lingling : cinq morts et trois blessés en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le typhon Lingling a également frappé la Corée du Nord causant cinq morts et trois blessés. Selon la KCNA, l'agence de presse officielle du pays communiste, 460 logements ainsi que 15 bâtiments publics ont été inondés ou détruits, et 458 km2 de terres agricoles ont été ravagées jusqu'à hier.Il semblerait que ce soit la première fois que les autorités nord-coréennes aient lancé une alerte, tenu une réunion d'urgence et reporté les dégâts recensés avec une telle rapidité. Selon les observateurs, suite à une série de catastrophes dont la grande inondation de 2016, le royaume ermite aurait mis en place un système de gestion des désastres.