Familles séparées : six personnes sur dix sont décédées sans avoir eu de nouvelles de leurs proches

Photo : KBS News

A l’occasion de la fête de Chuseok, les autorités sud-coréennes ont publié aujourd’hui les dernières statistiques du « Système intégré d’informations en matière de familles séparées », conjointement géré par le ministère de la Réunification et la Croix rouge.Entre 1988 et août 2019, 133 353 habitants du Sud ont déposé une demande afin de pouvoir rencontrer des membres de leurs familles déchirées par la guerre et restés au Nord. Parmi eux, 79 466 personnes sont déjà décédées, soit 59,6 %. La part des demandeurs toujours en vie ne cesse de chuter. En février 2016, la courbe a fini par s’inverser de sorte que le nombre de personnes décédées a dépassé les survivants, à savoir 65 922 individus contre 64 916.L’an dernier, un tournant semblait pourtant avoir eu lieu suite à la détente amorcée par les sommets intercoréens. En effet, la rencontre historique entre Kim Jong-un et Moon Jae-in à Panmunjom avait permis d’organiser une réunion de familles séparées en août 2018, une première en trois ans. Lors du 3e sommet organisé à Pyongyang en septembre de la même année, les deux Corées s’étaient engagées à ouvrir un site permanent de retrouvailles et à autoriser les rencontres par visioconférence et les échanges de messages vidéo entre les familles séparées.Mais l’échec du second sommet entre Pyongyang et Washington en février dernier à Hanoï a fait l’effet d’une douche froide. La situation continue, depuis, à marquer le pas.Selon le ministère de la Réunification, le gouvernement sud-coréen considère la question des familles séparées comme un dossier urgent et prioritaire, et il s’efforce toujours de concrétiser les promesses faites dans la Déclaration de Pyongyang du 19 septembre 2018.