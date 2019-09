Moon et Trump organisent un sommet ce mois à New York en marge d’une session de l’ONU

Photo : YONHAP News

Selon la Cheongwadae, le président de la République se rendra à New York du 22 au 26 septembre prochain. Il participera tout d’abord à la 74e Assemblée générale de l’ONU. Il devrait d’ailleurs y prononcer le mardi 24 un discours d’introduction.Moon Jae-in enchaînera avec un autre rendez-vous important puisqu’il aura un tête-à-tête avec son homologue américain Donald Trump. Il s’agira du 9e sommet Séoul-Washington depuis son investiture à la Maison bleue, trois mois après le dernier sommet à Séoul en juin dernier.La porte-parole de la Cheongwadae a précisé qu’il était encore trop tôt pour préciser l’ordre du jour du prochain sommet entre Moon et Trump. Toutefois, d’après Ko Min-jung, compte tenu des propos que Pyongyang et Washington ont échangés à l’approche des négociations de leurs groupes de travail, la grande machine semble s’ébranler à nouveau dans l’optique d’une possible paix entre les deux Corées. Ko a ajouté que le gouvernement de Moon Jae-in maintiendrait néanmoins son cap concernant le processus de paix et le principe de dénucléarisation dans la péninsule.Cependant, l’officielle de la Maison bleue n’a pas précisé si Moon Jae-in tiendra un sommet avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Elle s’est contentée de rapporter que des concertations étaient en cours pour organiser des sommets bilatéraux avec plusieurs pays, sans pour autant les nommer.La Corée du Sud s’intéresse vivement à ce que le président Moon va dire à la tribune de l’ONU et lors de sa rencontre avec Trump, d’autant plus que Pyongyang et Washington auraient des négociations de travail, peu après ces deux rendez-vous, à la fin du mois de septembre.