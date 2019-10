Le festival de K-pop de Changwon aura lieu demain

Photo : YONHAP News

J-1 avant le festival de k-pop de Changwon. Organisé conjointement par la KBS et le gouvernement, cet évènement va se dérouler demain soir à 19h au stade de Changwon, une ville située dans le sud-est du pays.63 candidats regroupés dans des équipes représentant 13 pays, dont l’Australie, Cuba, les Etats-Unis, l’Allemagne et Singapour vont déployer leurs talents. Six d’entre elles recevront un prix.Les participants ont été sélectionnés lors des éliminatoires régionaux auxquels ont participé des candidats venant de 100 villes de 80 pays du monde entier. Ils sont arrivés deux semaines plus tôt en Corée du Sud afin de perfectionner leur entraînement mais aussi pour expérimenter leur connaissance de la culture du pays.Des concerts de groupes de k-pop tels que Red Velvet, MONSTA X, MOMOLAND et The Boyz accompagneront la compétition.Un film documentaire sur le séjour des candidats qualifiés en Corée du Sud sera diffusé le 9 et le 23 novembre prochain sur la chaîne télévisée nationale KBS 2 et sur KBS World à destination de 120 pays. Le documentaire filmé sur les éliminatoires de cinq régions sera disponible sur KBS World le vendredi à 19h35 jusqu’au 25 octobre.