Typhon Hagibis : Moon Jae-in adresse un message de soutien à Shinzo Abe

Photo : YONHAP News

Le président de la République a envoyé un message de soutien au Premier ministre japonais, suite au passage du typhon meurtrier Hagibis sur l’archipel le week-end dernier. Le bilan provisoire est de 58 morts, 14 disparus et plus de 210 blessés.A en croire la porte-parole de la Cheongwadae, Moon Jae-in l’a transmis hier après-midi par la voie diplomatique. Il y a exprimé sa profonde émotion à l’égard des importantes pertes humaines et matérielles causées par la tempête. Il a également présenté ses condoléances aux Japonais. Et d’ajouter souhaiter que le gouvernement de Shinzo Abe et le peuple japonais unissent leurs forces pour surmonter au plus vite cette épreuve.Le chef de l’Etat avait déjà adressé un message de solidarité à Tokyo en septembre 2018 après un violent tremblement de terre et un puissant typhon qui avaient frappé le pays voisin.