L’aéroport d’Incheon lancera un service de véhicules autonomes en 2020, une première mondiale

Photo : YONHAP News

L’aéroport international d’Incheon sera le premier aéroport au monde à faire rouler des véhicules autonomes, et ce dès le second semestre de l’année prochaine. Il souhaiterait ainsi mettre en valeur son image d’aéroport intelligent.Selon sa société d’exploitation, l’aéroport testera ce service inédit de voitures à conduite autonome pendant trois mois au premier semestre 2020. Et il commencera, dès le semestre suivant, à mener un projet pilote afin de les mettre en circulation.Les véhicules à pilotage automatique seront mis en priorité à disposition des seniors et des personnes handicapées. Ils seront électriques afin de réduire les émissions de gaz d’échappement et le bruit. Ils devraient circuler entre les points les plus fréquentés par les usagers, tels que le terminal d’arrivée des passagers ou le bureau d’immigration.Une fois montée dans un véhicule autonome, les usagers n’auront qu’à enregistrer leur destination sur l’écran tactile ou scanner leur billet d’avion sur un lecteur spécialement conçu.En parallèle, un système de contrôle à distance sera mis en place afin de surveiller les véhicules autonomes en temps réel.