Reprise du dialogue vice-ministériel sur la défense stratégique Séoul-Pékin, 5 ans après sa suspension

Photo : YONHAP News

Les pourparlers de haut niveau sur la défense entre la Corée du Sud et la Chine se tiennent à Pékin. Leur dernière édition remonte à il y a cinq ans. Dans ce cadre, le vice-ministre sud-coréen de la Défense Park Jae-min s’est rendu à Pékin pour un voyage de trois jours et s’entretient aujourd’hui avec le chef adjoint du département de l'état-major interarmées de la Commission militaire centrale chinoise, Shao Yuanming.Lancé pour la première fois en 2011, le dialogue vice-ministériel sur la défense stratégique entre les deux nations s’est tenu chaque année de manière alternée entre les deux capitales. Il a pourtant été suspendu il y a cinq ans suite au conflit lié au déploiement du bouclier antimissile américain THAAD dans le sud-est de la péninsule .Profitant de son déplacement dans l'empire du Milieu, le vice-ministre sud-coréen de la Défense assistera au 9e forum Xiangshan de Pékin. A cette occasion, il pourrait s’entretenir avec son homologue nord-coréen Kim Hyong-ryong, qui a pris jeudi dernier un vol d'Air Koryo depuis Pyongyang afin de participer au même événement.Avec pour thème « Maintenir l'ordre international et promouvoir la paix en Asie-Pacifique », l'édition 2019 de ce forum accueillera environ 500 participants issus des délégations officielles de 67 pays et de sept organisations internationales, ainsi que des experts en sécurité venant du secteur privé.