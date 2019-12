Les boutiques peuvent diffuser 14 chansons de Noël gratuitement

Photo : KBS News

Cet hiver, les boutiques pourront diffuser des chansons de Noël avec plus de facilité car elles n’auront pas à se soucier des droits d'auteur.Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a publié sur un site dédié une liste de 14 chants de Noël libres de droits. Parmi eux figurent des chansons populaires comme « Vive le vent » ou « Joie dans le monde ».Les cafés ou les bars dont la surface est supérieure à 50㎡, et qui sont concernés par le paiement des droits d’auteur depuis août 2018, pourront les utiliser gratuitement.Les musiques sont téléchargeables sur le site web de la Korea Copyright Commission (gongu.copyright.or.kr).