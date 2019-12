Moon Jae-in et Bono échangent sur la réunification de la péninsule coréenne

Photo : KBS

Le leader du groupe de rock U2, Bono, connu pour son engagement politique et humanitaire, a été accueilli aujourd'hui par le président sud-coréen. Moon Jae-in lui a souligné que l'aspiration du peuple sud-coréen vers la paix et la réunification de la péninsule coréenne s'était renforcée suite à l'unification allemande.Le locataire de la Cheongwadae a évoqué la chanson intitulée « Sunday Bloody Sunday », que le groupe irlandais a interprétée en ouverture de son concert, hier au stade de Gocheok à Séoul. Pour lui, bien que lié à l'histoire de l'Irlande, ce titre contient un message pouvant toucher ses compatriotes.Le numéro un sud-coréen a également remercié Bono d'avoir émis ses vœux pour la réunification des deux Corées tout comme un message sur l'égalité des sexes. En effet, le groupe a joué, à la fin de son spectacle, la chanson « One », inspirée de la chute du mur de Berlin, et projeté des images des femmes sud-coréennes ayant marqué la lutte pour une société plus égalitaire et équitable. Il s'agissait, entre autres, de la procureure Seo Ji-hyun, pionnière du mouvement #MeToo au pays du Matin clair.De son côté, Bono a salué les efforts déployés par le chef de l'Etat pour faire avancer le processus de paix dans la péninsule et réaliser un développement économique inclusif et transparent.