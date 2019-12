NDAA 2020 : le Congrès américain interdit au Pentagone de réduire le nombre de GI’s en Corée du Sud

Photo : KBS

Après des mois de négociations, les commissions des forces armées des deux chambres du Congrès américain se sont entendues, lundi, sur la fameuse loi d'autorisation de la Défense nationale (NDAA) pour l’année prochaine. Une législation qui autorise les niveaux de dépenses de défense et fournit les orientations qualitatives de la politique de défense de l’administration.Ce qu’il faut en retenir, c’est que le texte prévoit de maintenir les GI’s stationnés en Corée du Sud à leur nombre actuel, à savoir 28 500. Soit 6 500 de plus que le seuil inférieur fixé pour cette année. Le Pentagone ne peut donc pas les réduire sans l’approbation du Congrès. C’est un revers pour l’administration Trump qui cherche, semble-t-il, à utiliser leur réduction comme levier dans les négociations en cours avec Séoul sur le partage des frais de défense.La Chambre des représentants et le Sénat ont également appelé le gouvernement à imposer des sanctions sur le commerce extérieur de la Corée du Nord, à savoir sur le charbon, les minéraux, le textile, le pétrole brut et les produits dérivés. Idem contre les institutions financières qui effectuent des transactions avec le pays communiste.La loi en question, pour qu’elle entre en vigueur, doit désormais être votée par les deux chambres puis signée par le président Donald Trump.