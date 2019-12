Le festival des cerisiers en fleurs de Yeouido a été, cette année, le plus prisé des citoyens de Séoul

Photo : KBS

Parmi les différents festivals organisés, cette année, dans la ville de Séoul, c’est le festival des cerisiers en fleurs de Yeouido qui a attiré le plus grand nombre de citoyens de la capitale.D’après la municipalité, qui s’est basé sur le big data et un sondage mené auprès de 1 000 citoyens, plus d’un séoulien sur deux, soit 51,3 %, s’est rendu sur cet événement. Arrivent ensuite le festival international des feux d’artifices de Séoul, avec un taux de participation de 49,6 %, puis le marché nocturne de Bamdokkaebi (lutin) de Séoul, avec 36,2 %.Le festival le plus convoité était, cependant, celui des feux d’artifices, avec 52,2 % d’avis favorables, suivi des cerisiers (46,7%) et du Bamdokkaebi (44,9%).Quant au festival le plus recommandable aux étrangers, le marché nocturne remporte la première place avec 42,1 %. Viennent ensuite le festival international des feux d’artifices avec 41,9 % et le défilé royal pour se rendre au tombeau de Jeongjo le Grand (1752-1800), le 22e roi de la dynastie Joseon avec 36,4 %.