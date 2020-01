K-pop : le boys band X1 officialise sa dissolution

Photo : YONHAP News

Le groupe de k-pop X1, formé à l’issue de l’émission « Produce X 101 », sera finalement dissous face à la polémique liée à la manipulation des votes des téléspectateurs. Ce programme, diffusé entre mai et juillet 2019 sur la chaîne Mnet et qui consistait à élire 11 gagnants parmi 101 stagiaires appartenant à différentes agences de musique et/ou de divertissement, en était à sa quatrième saison.Dans un communiqué publié hier, le boys band controversé a fait savoir sa décision de se séparer, après une longue discussion entre ses membres. Ainsi, XI, qui a débuté le 27 août dernier, met définitivement fin à ses activités qui n’auront duré que quatre mois.Un accord a été trouvé entre les différentes agences auxquelles appartiennent les onze garçons ainsi que la chaîne câblée Mnet. Cette dernière a reconnu la dissolution du nouveau groupe d’idoles et exprimé sa volonté de respecter la position des agences.