KCON 2020 : le festival de la « hallyu » aura lieu à Tokyo, New York, Los Angeles et Bangkok

Photo : YONHAP News

CJ ENM organisera, cette année encore, le KCON, son festival de la « hallyu », la vague culturelle coréenne, en Asie et aux Etats-Unis. Le géant du contenu médiatique et du divertissement a dévoilé, aujourd’hui, le calendrier de cet événement. Il se déroulera à Tokyo en avril, à New York en juin, à Los Angeles en août et à Bangkok en septembre.Le KCON JAPAN 2020 ouvrira donc le bal. Il se déroulera du 3 au 5 avril à Makuhari Messe, le Centre de conventions de Chiba, dans la région de Tokyo. New York et Los Angeles accueilleront l’événement respectivement du 12 au 14 juin et du 27 au 30 août. A Bangkok, les artistes sud-coréens rencontreront les fans de la hallyu dans l’Impact Arena.La filiale de CJ Group souhaite communiquer plus activement avec les fans du monde entier et ce, à travers non seulement des concerts de k-pop, mais aussi via différents contenus propres à la k-culture, tels que les produits alimentaires, la cosmétique, le mode de vie et les feuilletons télévisés.