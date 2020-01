L’ambassadeur américain à Séoul toujours supporté par Washington, malgré la polémique

Photo : YONHAP News

Washington a réitéré son soutien envers l’ambassadeur des Etats-Unis en Corée du Sud, malgré la récente vague de mécontentements de la part des sud-Coréens suite à ses propos polémiques. C’est ce qu’a rapporté, hier, la Voix de l’Amérique (VOA).Selon le département d’Etat des Etats-Unis, Harry Harris déploie tous ses efforts afin de renforcer l’alliance entre les deux alliés et de défendre la position du président américain. Pourtant, il a évité de commenter les réactions de la Maison bleue et de différents partis politiques sud-coréens, qui remettent en question les propos du haut diplomate, perçus comme une ingérence dans les affaires internes.Rappelons que l’ambassadeur américain a conseillé, jeudi dernier, au gouvernement sud-coréen d’aborder le dossier de la coopération intercoréenne à travers un groupe de travail entre les Etats-Unis et la Corée du Sud, afin d’éviter tout malentendu, susceptible de déclencher de futures sanctions.Face à cette déclaration, Song Yong-gil, député du Minjoo, la formation présidentielle, l’a comparé au gouverneur général nippon de la période coloniale. Lee Sang-min, porte-parole du ministère de la Réunification, a également précisé que la politique nord-coréenne relevait avant tout de la souveraineté nationale. La Cheongwadae, pour sa part, a qualifié les propos de Harry Harris de « complètement déplacés ».