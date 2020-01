Pneumonie d’origine inconnue : le ministère des Affaires étrangères sur le qui-vive pour ses ressortissants en Chine

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a mis en place une cellule d’urgence face à l’évolution rapide du nouveau coronavirus en Chine. Il a également préparé un train de mesures destinées à protéger ses ressortissants, à la veille du Nouvel an chinois.A cet effet, il a organisé hier une vidéoconférence avec son ambassade à Pékin et ses consulats basés dans plusieurs villes de l’empire du Milieu. L’occasion pour eux de faire un état des lieux des mesures en ce sens.Dans le même temps, le ministère a décidé d'exhorter les autorités chinoises à intensifier leurs efforts de mise en quarantaine, non seulement sur la ville de Wuhan, mais également sur les habitants des autres villes et régions qui souhaitent partir à l’étranger et où des cas confirmés ou suspects ont été recensés.Le gouvernement sud-coréen est aussi sur le qui-vive pour, si besoin, venir en aide rapidement à ses ressortissants sur le sol chinois, dans le cas d’une contraction de la maladie ou d’une infection suspecte.