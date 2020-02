Covid-19 : les Chinois appelés à suspendre leurs études en Corée du Sud pendant le 1er semestre

Photo : YONHAP News

Afin de freiner la propagation du nouveau coronavirus en Corée du Sud, le gouvernement sud-coréen recommande fortement la suspension des études durant le premier semestre 2020 aux élèves venant de Chine. C’est ce qu’a annoncé Yoo Eun-hae, ministre de l’Education, lors d’un briefing, tenu hier après-midi. Les personnes concernées pourront suivre les cours à distance.Le pays du Matin clair compte quelque 70 000 étudiants chinois, soit 44,4 % des jeunes étrangers inscrits dans les universités sud-coréennes. Entre le 1er décembre 2019 et le 14 février 2020, environ 19 000 étudiants chinois sont entrés sur le territoire.Chaque établissement d’enseignement supérieur doit vérifier leur date d’entrée, leur lieu d’habitation et leurs coordonnées. Et ces jeunes hommes et femmes doivent télécharger une application destinée au diagnostic du Covid-19, et sont invités à rester isolés durant 14 jours après leur arrivée dans la péninsule.