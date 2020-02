Météo : ciel couvert, pluie en soirée

La météo sera capricieuse ce vendredi. Après une matinée entre nuages et éclaircies, le ciel se couvrira sur tout le territoire pour laisser place, en milieu de soirée à des précipitations. Hormis l’extrême nord-est et les îlots de Dokdo, toute la Corée du Sud sera sous la pluie ce soir.Les températures sont toujours printanières. Dans l’après-midi, le mercure atteindra 11°C à Séoul, 15°C à Daejeon, 16°C à Daegu et à Busan, et 18°C sur l’île de Jeju.Selon les prévisions de Météo-Corée, les pluies disparaîtront dans la nuit pour laisser place au soleil. Il devrait faire beau sur tout le pays jusqu’à lundi, mais le thermomètre redescendra légèrement puisqu’il fera, à Séoul, 6°C samedi et 8°C dimanche.