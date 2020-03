Covid-19 : accroissement du nombre d’infection provenant de l’étranger

Photo : YONHAP News

Le nombre de personnes contaminées par le nouveau coronavirus en Corée du Sud s’élève à 9 137 aujourd’hui, avec une augmentation de 100 personnes en un jour. D’après le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC), le nombre de décès s’est accru de six pour atteindre 126. Le pays compte désormais 3 730 patients guéris, soit 223 de plus qu'hier.À noter : 34 nouveaux cas ont été décelés aux aéroports. En effet, les autorités font subir des tests de dépistage à tous ceux qui viennent d’Europe. L’examen pour les voyageurs en provenance des Etats-Unis sera également durci à partir de vendredi et tous ces passagers devront être confinés à domicile pendant deux semaines.Séoul dénombre aujourd’hui 13 nouvelles infections dont neuf sont arrivés de l’étranger et trois sont des membres de leur famille. Le maire de la capitale, Park Won-soon, a annoncé qu'il fera placer en quarantaine tous les habitants qui ont récemment voyagé hors des frontières dès qu’il aura obtenu leur liste.Par ailleurs, la municipalité de Séoul a porté plainte contre l’église de Shincheonji, lundi dernier, réclamant un dédommagement de 200 millions de wons, soit 150 000 euros. Selon la ville, la secte a tardé à remettre la liste de ses fidèles, ce qui a accru les coûts de prévention.