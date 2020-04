COVID-19 : les ambassadeurs et consuls sud-coréens en Afrique réunis en visioconférence

Photo : YONHAP News

La ministre des Affaires étrangères Kang Kyung-wha a tenu, hier, une visioconférence avec les ambassadeurs et consuls sud-coréens basés en Afrique. Objectif : discuter de la protection des ressortissants présents sur le continent noir contre la pandémie du COVID-19.Les chefs de mission diplomatique qui ont pris part à cette réunion virtuelle ont fait le point sur la situation liée à la crise ainsi que sur les mesures barrières prises dans les pays où ils sont accrédités. Dans le même temps, ils ont fait part des difficultés qu’ils rencontrent pour protéger les expatriés sud-coréens et pour les évacuer vers leur pays natal.Kang a assuré l’entier soutien du gouvernement à la sécurité des citoyens sud-coréens de l’étranger face au nouveau coronavirus. Dans la foulée, elle a demandé à ces hauts diplomates de conjuguer, eux aussi, tous leurs efforts pour minimiser les inconvénients et les préjudices subis par les ressortissants, et ce en travaillant main dans la main avec les gouvernements des pays où ils sont déployés.Parmi les participants à cette réunion se trouvaient notamment les ambassadeurs basés en Afrique du Sud, au Maroc, au Sénégal, au Kenya et en Côte d’Ivoire.