La BOK maintient son taux directeur à 0,75 %

Photo : KBS News

Le comité financier et monétaire de la Banque de Corée (BOK) a décidé, ce matin, de geler son taux directeur à 0,75 %, conformément à la prévision des observateurs.Pour faire face au ralentissement économique causé par le COVID-19, la BOK avait abaissé, fin mars, son taux de référence de 0,5 point, à 0,75 %, soit son plus bas niveau historique.Par ailleurs, la banque centrale sud-coréenne a laissé entendre qu’elle pourrait revoir de nouveau à la baisse ses prévisions de croissance économique pour le pays, déjà revues vers le bas en février dernier. Elle estime en effet que le taux de croissance est largement inférieur à celui avancé initialement, à cause de la chute de la consommation et du recul des investissements dans la construction et les exportations provoqués par l'expansion rapide de la pandémie.