Kiep : un vieillissement accéléré provoquerait une balance courante déficitaire en 2030

Photo : Getty Images Bank

L'Institut coréen pour la politique économique internationale (Kiep) a fait part de son pessimisme concernant ses dernières prévisions sur la balance courante sud-coréenne à partir de 2030. Une information dévoilée aujourd'hui dans son rapport sur l'impact de la transition démographique sur l'économie nationale.Selon ce document, la Corée du Sud maintient un excédent courant depuis 1998, principalement dû à sa balance commerciale positive. Cette dernière est définie comme la différence entre l'épargne et l'investissement à l'étranger, et l'épargne dépend de la taille de la population active. Quand la population d'un pays est jeune, son épargne est plus importante et sa balance courante a plus de chances d'être excédentaire.La Corée du Sud risque donc de voir sa balance courante s'infléchir et passer en déficit à cause du vieillissement démographique de sa population, le plus dramatique au monde. Avec une baisse spectaculaire de la natalité ainsi qu'une espérance de vie prolongée, elle pourrait devenir le pays le plus vieux de la planète en 2049.Le Kiep recommande par conséquent aux décideurs politiques de se concentrer sur la transition démographique brutale du pays, afin de trouver des solutions pour maintenir la balance courante positive, synonyme de richesse nationale.