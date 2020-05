COVID-19 : le gouvernement lance une vaste campagne de soutien aux commerces

Photo : YONHAP News

Afin de relancer la demande intérieure, gravement affectée par la crise du nouveau coronavirus, le gouvernement a décidé de lancer une vaste campagne de promotion des ventes à partir du 26 juin prochain. Elle durera deux semaines.C’est ce qu’a annoncé, ce matin, le ministre des Finances, Hong Nam-ki, qui est également vice-Premier ministre à l’économie, à l’issue de la cinquième réunion d’urgence économique, tenue ce matin.Baptisé « les soldes d’accompagnement avec la Corée du Sud », ce grand évènement de promotion se déroulera, successivement dans quatre grandes zones commerciales, à commencer par le marché de Namdaemun dans la capitale. 633 marchés traditionnels et 2 000 entreprises y participeront.L’exécutif va prendre en charge les coûts marketing et compenser le montant des prix abaissés. Il envisage également d’aider les PME et les petits commerçants à ouvrir des plateformes de vente en ligne en émettant des coupons de réduction pouvant aller jusqu’à 40 %.Des évènements visant à inciter les citoyens à manger aux restaurants ou à voyager sont également prévus.