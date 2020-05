Parlement : le début de la 21e législature s'annonce houleux

Photo : YONHAP News

La 21e législature de l’Assemblée nationale débute demain. A la différence de la précédente, le nouveau rapport de force bipolaire entre le Minjoo, le parti au pouvoir, qui a raflé 177 des 300 sièges aux législatives du 15 avril, et le Parti du Futur Unifié (PFU), qui ne dispose que de 103 députés, devrait s’imposer tout au long des débats parlementaires à venir.Par ailleurs, plusieurs dossiers controversés attendent les nouveaux élus. D’abord, le plus urgent : le traitement du projet du troisième additif budgétaire visant à faire face à la crise du COVID-19. Alors que le pouvoir est en train d’élaborer une rallonge record à son budget annuel, le camp conservateur envisage de passer à la loupe le texte pour qu’il n’affecte pas gravement l’état des finances publiques.En face, la formation présidentielle projette de faire passer au vote une proposition de loi sur le Parlement, destinée à pousser les députés à travailler avec diligence, en rendant régulière, par exemple, la tenue des réunions des commissions permanentes.La nomination du patron de l’agence chargée d’enquêter sur la corruption de hauts fonctionnaires risque de devenir, elle aussi, une pomme de discorde entre les deux partis majeurs, alors que le président de la République, Moon Jae-in, tient à ce que cette entité soit lancée en juillet, comme prévue.Enfin, le PFU demande une investigation parlementaire sur les soupçons pesants sur la députée élue du Minjoo, Yoon Mee-hyang, concernant ces activités lorsqu’elle était représentante du Conseil coréen pour la justice et la mémoire, une ONG chargée de défendre la cause des anciennes femmes de réconfort, victimes de l’esclavage sexuel perpétré par l’armée nippone pendant la Seconde guerre mondiale.