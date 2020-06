Après une matinée plutôt nuageuse dans l’ensemble du pays, le soleil prend le dessus et s’impose dans l’après-midi sur la quasi-totalité du territoire. Seul le sud est sous les nuages et l’île de Jeju sous la pluie.Le mercure remonte rapidement. Alors qu’il n’était qu’à 22°C hier à Séoul, il atteint aujourd’hui 28°C. Les maximales atteignent 24°C à Busan, 26°C à Jeju, 30°C à Daejeon, et enfin 32°C à Daegu.Les prévisions de ce jeudi de Météo-Corée annoncent un grand bain de soleil pour tout le monde avec des températures proches de celles d’aujourd’hui.