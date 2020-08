Météo : le calme avant la tempête

Photo : YONHAP News

Si la météo est plutôt calme dans le nord du pays, les pluies torrentielles reprennent de plus belle dans le centre. Entre aujourd’hui et demain, Météo-Corée prévoit des chutes de 20 à 30 mm par heure dans une zone allant de la province de Jeolla du Nord à celle de Gyeongsang du Nord.Le thermomètre chute singulièrement, avec seulement 24°C à Daejeon, un niveau anormal pour un 7 août. Ailleurs, les maximales atteignent 26°C à Séoul , 27°C à Busan, 28°C à Daegu, et enfin 33°C sur l’île de Jeju.Les précipitations monteront progressivement, demain, vers le nord, avec entre 50 et 150 mm de pluies par heure prévu de Séoul au nord de la province de Gangwon. Par ailleurs, l’Administration météorologique de Corée estime que les grains se poursuivront jusqu’au 14 août dans le nord du pays.