Photo : YONHAP News

Comme hier, les températures ont dépassé allégrement les 30°C dans tout le pays. Malgré quelques nuages, cet après-midi, on enregistrait 32°C à Busan, 34°C à Séoul, jusqu’à 36°C à Gangneung, sur la côte est du pays et enfin 30°C sur l’île méridionale de Jeju.Le scénario risque d’être très différent demain. A partir de l’aube, de fortes pluies sont attendues d’abord dans le sud du pays, ensuite sur l’ensemble du pays dans l’entourage du typhon Bavi qui va traverser la péninsule du sud au nord mercredi et jeudi.