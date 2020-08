Des dégâts matériels après le passage du typhon Bavi

Photo : YONHAP News

Le typhon Bavi a désormais atteint la Corée du Nord, après son passage au Sud dans la nuit de mercredi à jeudi. Heureusement, le premier bilan ne fait état que de dégâts matériels.D’après la cellule de crise, à 6h ce jeudi matin, un total de 101 cas de dommages causés par les vents violents ont été signalés à travers le pays : des arbres tombés sur les routes, des poteaux électriques renversés, des façades de bâtiments ou de panneaux publicitaires envolés. Des habitants ont été évacués.La tempête tropicale a également provoqué des coupures d’électricité, tuant pas moins de deux millions de poissons dans des établissements piscicoles à Taean sur la côte ouest du pays. Quelque 1 500 foyers de plusieurs villes et provinces ont été privés de courant.Les transports ont aussi été perturbés : 438 vols annulés, 157 navires à quai et la circulation des trains suspendue dans certaines régions.La cellule de crise ne relâche pas sa vigilance et maintient le niveau maximal d’alerte décrété hier tard la nuit.