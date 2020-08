La Corée du Nord fortement frappée par le typhon Bavi

Photo : KBS

Après le sud, c’est au tour du nord de la péninsule de subir le puissant typhon Bavi. Alors que ce dernier a atteint, ce matin, la province de Hwanghae, les médias nord-coréens font état d’importants dégâts matériels dans cette région située à l’ouest du pays.D’après des images diffusées par la télévision centrale de la Corée du Nord (KCT), de nombreux arbres ont été déracinés et des parties des murs extérieurs d’un grand magasin se sont détachées dans la ville de Sariwon, de la province de Hwanghae du Nord. Quant à la ville de Nampo, qui a essuyé de fortes précipitations, des routes ont été inondées, paralysant la circulation de voitures.De son côté, Pyongyang a été frappé par des rafales dont la vitesse s’est élevée jusqu’à 35 m/s. L’alerte inondation a été déclenchée aux alentours du fleuve Taedong qui traverse la capitale et à l’estuaire du fleuve Yalu, tandis que de fortes précipitations de plus de 100 mm sont prévues dans les provinces de Pyongan et de Hwangahe du Sud et à Nampo.