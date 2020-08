Typhon Bavi : Kim Jong-un se rend sur le terrain

Photo : YONHAP News

Le leader nord-coréen a visité en personne la zone sinistrée du typhon Bavi dans la province de Hwanghae du Sud, qui constitue le « grenier à céréales » du pays communiste. C’est ce qu’a rapporté ce matin le Rodong Sinmun, le journal officiel du Parti des travailleurs.Les médias locaux ont fait savoir que la région en question avait vu ses cultures, telles que le maïs et le riz, endommagées ou détruites par cette tempête tropicale. Kim Jong-un semble s’y être déplacé hier dans l’après-midi, c’est-à-dire juste après le passage du typhon.Selon l'organe du parti unique nord-coréen, l’homme fort de Pyongyang s’est voulu rassurant en disant que les dégâts étaient « heureusement » moins importants que redoutés. Et il s’est félicité de la grande réactivité en ce que les mesures nécessaires ont été aussitôt mises en place dès l’ordre donné par le parti. Kim III a apprécié l’amélioration sensible de la capacité de son pays de faire face aux catastrophes naturelles. Par ailleurs, il a demandé au Comité central du parti de mobiliser toutes ses divisions afin de rétablir les dommages sur les productions agricoles.Après que le dirigeant avait ordonné, avant-hier, de prendre de mesures pour prévenir les dommages matériels et les pertes humaines, les médias nord-coréens se sont activés à faire part de l’évolution du typhon Bavi et de son impact, ce qui est inhabituel au royaume ermite. La KCTV, la chaîne de télévision centrale du pays communiste, a diffusé presque en temps réel des informations sur les dégâts.Selon certains analystes, la visite de Kim Jong-un sur le terrain témoigne d’une évolution de la manière de diriger le pays.