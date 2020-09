Typhon Maysak : la Corée du Sud en alerte maximale

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud se prépare au puissant typhon Maysak, qui devrait la toucher dans le courant de la soirée de ce mercredi et demain matin. Elle a relevé à son maximum le niveau d’alerte national.Les autorités compétentes préparent aussi les habitants des régions les plus vulnérables au passage du cyclone en leur conseillant de quitter à l’avance leur domicile pour se réfugier dans des lieux sûrs et d’ajuster les horaires de déplacements entre leur domicile et leur bureau ou l’école.L’extrême vigilance est de mise, puisque Maysak devrait être la première tempête tropicale de l'année pouvant atteindre la région intérieure. Son intensité devrait être aussi forte que celle de Maemi, qui avait fait quelque 130 morts en 2003.D’importantes précipitations allant jusqu’à 400 mm et des rafales pouvant atteindre 50 m/s sont attendues sur la route du typhon qui se déplace vers le nord par la mer de l’Est.Plus inquiétant encore, si Maysak frappe ce soir les côtes du sud-est du pays, un tsunami météorologique est redouté, car la marée devrait alors atteindre son maximum.