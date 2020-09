Photo : YONHAP News

Alors que le typhon Maysak est attendu ce soir sur la côte sud du pays et devrait secouer le sud-est demain matin, la Corée du Sud connaît une météo principalement pluvieuse et grise. Quelques éclaircies illuminent éphémèrement le centre du pays et le vent souffle déjà très fort sur l’île de Jeju.Le mercure chute largement sous les 30°C, avec des températures maximales qui n’atteignent que 26°C à Séoul, 27°C à Daejeon et à Jeju, et enfin 29°C à Daegu et à Busan.Météo-Corée prévoit de fortes précipitations et de grosses bourrasques demain matin, mais l’après-midi devrait être belle sur le centre et le sud avec du soleil. La pluie continuera sur toute la région septentrionale.