Photo : KBS News

Cela faisait longtemps que le pays n’avait pas connu cela : tout le territoire est sous un grand ciel bleu ce vendredi, malgré quelques nuages éparses ici et là.Les températures continuent à monter avec 27°C à Séoul, 29°C à Daejeon, sur l’île de Jeju et à Busan, et enfin 30°C à Daegu.Demain, tout le monde pourra profiter du soleil, à l’exception d’un quart sud-est qui sera sous une couverture nuageuse. Dimanche, le temps recommencera à se gâter avec l’arrivée du dixième typhon de la saison, Haishen. Il se situera alors au niveau d’Okinawa, au Japon, et atteindra les côtes sud-coréennes le lendemain.Les autorités prévoient de fortes pluies et des rafales de vent de l’ordre de 45 m/s et tout le pays sera en alerte.