Typhon Maysak : Kim Jong-un s'est rendu dans une région sinistrée

Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, a tenu ce dimanche une réunion élargie du Parti des travailleurs lors de sa visite dans la province du Hamgyong du Sud, région particulièrement touchée par le typhon Maysak. C’est ce qu’a annoncé, hier, l'Agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA).Selon la KCNA, le typhon a détruit, entre autres, quelque 1 000 habitations construites le long de la côte de cette région située dans l'est du pays, et plusieurs bâtiments publics et terres agricoles ont été inondés.Durant la réunion, le président du comité provincial du Parti du Hamgyong du Sud a été écarté, en raison de sa mauvaise gestion de la catastrophe naturelle, et son successeur a été nommé dans la foulée. Et l'homme fort de Pyongyang a publié une lettre manuscrite ordonnant l’envoi de 12 000 membres du Parti de la capitale dans les provinces de Hamgyong du Sud et du Nord afin de venir en aide aux sinistrés.D’après les médias nord-coréens, Kim III a également décidé de sanctionner des officiels régionaux de la ville de Wonsan et de la province de Kangwon, proche de la frontière intercoréenne, qui comptent des dizaines de victimes.Le quotidien Rodong Sinmun a appelé les habitants du Nord à se préparer au prochain typhon Haishen, considéré comme plus puissant que les précédents.