Typhon Haishen : 2 disparus et 5 blessés

Le violent typhon Haishen, qui a notamment frappé hier l’est de la Corée du Sud, a fait deux disparus, cinq blessés et une centaine de sans-abri. Un bilan encore provisoire.D’après la cellule de gestion des catastrophes, deux hommes, un quadragénaire et un sexagénaire, sont portés disparus suite à des crues rapides respectivement à Samcheok, dans la province de Gangwon, et à Uljin dans celle de Gyeongsang du Nord. A Busan, la deuxième ville du pays, un corps sans vie a été retrouvé. On ne sait cependant pas encore s’il s’agit ou non d’une victime du cyclone. Une enquête est ouverte.Du côté des dégâts matériels : 203 routes et ponts, 185 habitations, 39 usines et magasins, ainsi que 15 installations portuaires ont été endommagés, plus de 4 500 hectares de terres agricoles submergés par les eaux et 14 glissements de terrain en montagne ont également été signalés. Environ 75 600 foyers ont, pendant un temps, été privés d’électricité.A noter également que les générateurs à turbine des réacteurs 2 et 3 de la centrale nucléaire de Wolsong, située sur la côte sud-est du pays, ont automatiquement été arrêtés hier matin. Des relais de protection auraient été activés en raison des coups de foudre.