La Corée du Nord se lance dans la réparation des dommages causés par les typhons

Suite à la disparition du dixième typhon de la saison, Haishen, la Corée du Nord s’investit pleinement dans la réparation des dégâts causés. Le quotidien Rodong Sinmun, porte-voix du Parti des travailleurs, a braqué la lumière sur les efforts de différents milieux, en publiant des chroniques des cadres de l’armée et du régime.Sim In-sung, chef d'état-major de l’équipe composée des membres du parti unique au pouvoir et formée pour cette mission, a affirmé que rien n’était impossible avec une ferme volonté. Il s'appuie ainsi sur la lettre du dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, qui fait appel aux adhérents pour participer à la restauration des dommages dans la province du Hamgyong, à la suite du précédent cyclone, Maysak.Les organes chargés de l’approvisionnement des matériels de construction ont également fait preuve de solidarité en la matière. Kim Hwang-ho, directeur du ministère de l'Industrie métallurgique, s’est engagé à assurer la production de l’acier en temps voulu. Le ministère des Chemins de fer et celui des Transports terrestres et maritimes se sont eux aussi résolus à mener une opération conjointe pour le bon déroulement des travaux.Le royaume ermite n’a pas publié le bilan exact des dégâts, mais il semble avoir été durement touché. Selon les vidéos diffusées hier par la télévision officielle du régime, des routes et des champs agricoles ont été inondés et des arbres d'alignement ont été arrachés sur des routes des régions de l’est.