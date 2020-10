Smart City : Moon annonce 10 000 milliards de wons d’investissements et 150 000 emplois

Photo : YONHAP News

Le président de la République a déclaré que plus de 10 000 milliards de wons, soit 7,5 milliards d’euros, seront investis, d’ici 2025, dans le projet des villes intelligentes, en anglais « Smart City », avec à la clé la création de minimum 150 000 emplois. Moon Jae-in a affiché la volonté de faire de la Corée du Sud « le meilleur pays des Smart City au monde ».Le chef de l’Etat a tenu ces propos hier, lors de sa visite dans le centre d’opération intégrée de Songdo Smart City à Incheon. Il s’agissait de sa sixième visite de terrain effectuée dans le cadre du « New Deal à la coréenne » depuis l’annonce de cette initiative nationale en juillet dernier.Dans cette optique, le locataire de la Maison bleue envisage d'accélérer la généralisation des villes intelligentes à travers tout le pays et de numériser les infrastructures publiques telles que les routes et les chemins de fer. Il compte également renforcer la compétence de l’Etat dans ce secteur, en coopération avec les collectivités locales et les entreprises.Dans le détail, des plateformes intégrées de données seront mises, jusqu’à la fin de cette année, à la disposition de 108 collectivités locales, de sorte que 60 % de la population puissent en faire l’expérience. Puis une ville pilote dite « Smart Logistic », où des robots et des drones seront mobilisés pour assurer la numérisation de la distribution et de la livraison sera aménagée d'ici 2022. Et enfin une centaine de centres logistiques intelligents de ce type verront le jour avant 2025.