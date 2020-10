Vaccin antigrippal : plus de 30 décès après inoculations

Photo : YONHAP News

Le vaccin antigrippal serait-il mortel ? Un tel doute a saisi le pays du Matin clair, alors que la liste des cas suspects ne cesse de s’allonger. Selon le gouvernement, le bilan s’élevait, à 13h aujourd’hui, à 36 décès.La grande inquiétude a commencé à régner depuis qu’un premier cas a été rapporté, il y a une semaine, d’autant plus qu’il s’agissait d’un lycéen en bonne santé. Finalement, les résultats de l’autopsie sont tombés hier : la mort de cet adolescent n’a pas de causalité avec le vaccin antigrippal.Sur le plan géographique, les décès suspects sont répartis dans tout le pays. Et par tranche d'âge, environ 80 % des victimes sont des septuagénaires ou octogénaires.Les autorités sanitaires se veulent rassurantes, mais les avis sont partagés chez les spécialistes. Selon l’Association des médecins sud-coréens (KMA), il serait judicieux de suspendre la campagne de vaccination pendant une semaine, le temps nécessaire pour découvrir le lien de cause à effet, même s’il n’y a aucune preuve scientifique montrant que le vaccin donne lieu à ces nombreuses morts.De son côté, l’Association sud-coréenne de la vaccinologie ne l’entend pas de cette oreille. Elle souligne qu’il faut continuer à encourager la vaccination contre la grippe, rien ne prouvant cette causalité. Selon elle, le vaccin ne serait pas à l’origine de ces décès pour plusieurs raisons : leur apparition géographique est très sporadique, plusieurs vaccins fournis par divers fabricants sont impliqués dans cette affaire, sans parler des numéros différents des lots de produits et enfin les victimes ne présentaient pas les mêmes symptômes avant leur mort.Cela étant, les professionnels demandent aux autorités sanitaires une communication plus transparente.