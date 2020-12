Photo : YONHAP News

La journée de mardi s'est ouverte sur un beau ciel bleu dans la majorité du pays, hormis quelques nuages persistants sur le quart sud-ouest, entre Gwangju et Mokpo.Le temps devrait toutefois se couvrir dans le courant de l'après-midi. Les températures restent fraîches, avec 5°C au plus fort de la journée à Séoul, 7°C à Cheongju, dans le centre, 11°C à Daegu et 14°C à Busan, au bord de la mer de l'Est.