Le ciel est dégagé sur la majeure partie du pays, ce jeudi, hormis une couverture nuageuse le long des côtes de la mer Jaune. En ce jour du « suneung », les températures sont en baisse de deux à quatre degrés par rapport à hier et le vent renforce la sensation de froid. Les candidats au baccalauréat ont donc dû bien se couvrir avant de rejoindre le lieu des épreuves.Dans l'après-midi, on attend 4°C à Séoul, 7°C à Daejeon, dans le centre du pays, et 10°C à Yeosu, au bord de la mer du Sud.