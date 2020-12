Le Royaume-Uni invite la Corée du Sud au G7 en 2021

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud sera invitée à participer au sommet du G7 prévu en 2021.Selon Reuters, le bureau du Premier ministre britannique l’a annoncé en évoquant la visite, en janvier prochain, de Boris Johnson en Inde pour rencontrer son homologue Narendra Modi et le convier à ce groupe de discussion. Le Royaume-Uni, qui sera le pays hôte en 2021, compte également lancer une invitation à Séoul et à Canberra.Cette proposition témoigne de l’ambition de Johnson de coopérer avec les pays démocratiques qui partagent des idées similaires en vue de promouvoir l’intérêt commun et de faire face aux mêmes défis.Auparavant, le président américain Donald Trump avait affiché son intention d’inviter à cette réunion la Corée du Sud, l’Australie, la Russie et l’Inde. Il a également plaidé pour un élargissement du G7 à un G11 ou G12, mais son projet s’est heurté à l’opposition de l’Allemagne et du Canada, qui sont contre la participation de Moscou. La Russie avait été exclue du G8 suite à l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée.Par ailleurs, Tokyo est plutôt réticent à l’idée que Séoul fasse partie du G7 élargi, d’autant qu’il est le seul pays asiatique dans ce groupe.