Tir de missiles nord-coréen : Kim Yo-jong dénonce la réaction de Moon Jae-in

Photo : YONHAP News

La sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a fustigé les propos du président sud-coréen à propos du récent tir de missiles de Pyongyang. Dans un communiqué publié aujourd’hui par l’agence de presse officielle nord-coréenne (KCNA), en le qualifiant de « perroquet américain », Kim Yo-jong a comparé la réaction de Moon Jae-in lors de la Journée de défense de la mer Jaune, le lendemain du lancement, et celle lors de sa visite à l’Agence pour le développement de la défense en juillet dernier.Selon la première vice-directrice du Comité central du Parti des travailleurs, alors que Séoul et Pyongyang ont réalisé tous deux des essais de missiles balistiques, la manœuvre du Sud est considérée comme ayant pour but d’installer la paix, tandis que celle du Nord est vue comme un obstacle pour l’atmosphère de dialogue et suscitant la préoccupation des sud-Coréens.Kim a indiqué que ce comportement effronté du Sud ressemblait en tout point à celui des Etats-Unis, qui prétendent que le droit de légitime défense du régime nord-coréen représente une violation aux résolutions de l’Onu et une menace pour la communauté internationale.Face à cette critique acerbe, la Cheongwadae a exprimé son regret et incité le royaume ermite à faire preuve de volonté pour le dialogue. Cette déclaration illustrerait le fait que les démarches récentes du Nord n'ont pas été favorables à la reprise des discussions.Un responsable du ministère sud-coréen de la Réunification a également déploré que certaines expressions employées par la cadette du leader nord-coréen manquent de courtoisie et de respect. Il a toutefois ajouté que le ministère maintiendrait ses efforts en vue d'améliorer les relations intercoréennes.Pour rappel, le locataire de la Maison bleue a affirmé, vendredi dernier, qu’aucun acte susceptible de compliquer la reprise du dialogue entre les deux Corées et les Etats-Unis n’était souhaitable. Quant au mois de juillet dernier, Moon s’est dit « ému » par le lancement réussi du missile sud-coréen « Hyunmoo-2 », effectué en juin 2017.Et la sœur de Kim III a martelé que le tir de missiles de Pyongyang était une mesure de renforcement de la défense nationale qui relève de son droit de souveraineté.