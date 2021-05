A Londres, Chung Eui-yong et Antony Blinken échangent sur la politique nord-coréenne

Photo : YONHAP News

En voyage à Londres pour la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 élargi, le sud-Coréen Chung Eui-yong a rencontré hier son homologue américain Antony Blinken. Le prochain sommet entre leurs présidents, la question de la péninsule coréenne et les dossiers régionaux et internationaux ont été au cœur de leurs discussions.Le secrétaire d’Etat américain a alors fait part des grandes lignes de la politique nord-coréenne de l’administration de Joe Biden, récemment finalisées. Une politique saluée par Chung, la qualifiant de « réaliste et substantielle ». Les deux hommes se sont d’emblée engagés à continuer à travailler main dans la main pour dénucléariser la péninsule de manière complète et pour y pérenniser la paix.Les deux ministres se sont aussi promis de coopérer pour que la prochaine entrevue entre Moon Jae-in et Joe Biden soit un succès. Dans le même temps, ils ont décidé d’élargir leur collaboration en matière de grands défis internationaux comme les vaccins anti-COVID et le changement climatique.Leur rencontre est intervenue au lendemain de la publication par la Corée du Nord de communiqués dénonçant sa voisine du Sud et le gouvernement américain. Chung et Blinken ne lui ont pas pour autant adressé de message.Demain, ils se retrouveront, cette fois, avec leur homologue japonais Toshimitsu Motegi. Un entretien entre celui-ci et le ministre sud-coréen est aussi possible.