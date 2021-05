Tracts anti-Pyongyang : la Corée du Nord met en garde contre le risque d’entrée du COVID-19

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a renforcé la surveillance préventive contre le COVID-19 dans la province de Gangwon, que les tracts anti-Pyongyang envoyés par ballon depuis le Sud peuvent atteindre.Le Rodong Sinmun a présenté, hier, les mesures préventives mises en œuvre par le district de Goseong, dans cette région frontalière, notamment dans les zones maritimes et montagneuses. Le journal officiel du Parti des travailleurs a notamment rapporté que les autorités locales appelaient les riverains à les informer immédiatement dès qu’ils découvrent des « signes anormaux », tels que des cadavres d’animaux. Mais il aurait surtout fait allusion aux infections au coronavirus par ces prospectus, sans pour autant les citer directement.En effet, une association de réfugiés nord-coréen basée dans le sud de la péninsule a déclaré avoir lâché des dépliants à deux reprises entre les 25 et 29 avril. Et le 2 mai, Kim Yo-jong, la sœur cadette de Kim Jong-un, a publié un communiqué dénonçant cet acte. Depuis, les médias nord-coréens multiplient les articles rapportant le renforcement des dispositifs sanitaires visant à sensibiliser la population contre le risque de contamination que peuvent représenter ces objets incriminés, qui pourraient, également, déclencher le renversement du régime.