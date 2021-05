Moon Jae-in souhaite faire de la Corée du Sud un centre de production clé de vaccins anti-COVID

Photo : YONHAP News

Le sommet sud-coréano-américain prévu ce vendredi à Washington constituera une opportunité de renforcer la coopération bilatérale sur l'approvisionnement de vaccins anti-COVID et de faire de la Corée du Sud un hub de la production de ces sérums.C'est ce qu'a souligné le président Moon Jae-in lors de la réunion avec ses principaux conseillers tenue aujourd'hui à la Cheongwadae.En effet, sa première rencontre avec Joe Biden sera largement dominée par le dossier des vaccins contre le COVID-19. Les moyens de collaboration tels que le « swap » de vaccins ou des transferts de technologie seront discutés pour sécuriser leur approvisionnement ou augmenter leur production au pays du Matin clair.Concernant la reprise économique du pays, le chef de l'Etat s'est de nouveau engagé à poursuivre ses efforts pour atteindre cette année une croissance du PIB de 4 %, qui doit être, selon lui, « résiliente et inclusive ». Il s'est d'ailleurs félicité de quelques indicateurs positifs, dont une hausse mensuelle de nouveaux emplois inédite depuis plus de six ans, ou la plus forte évolution du nombre de jeunes embauchés depuis août 2000.Moon a toutefois souligné qu'il faudrait encore davantage d’efforts pour retrouver le niveau des conjonctures d'avant la pandémie, avant de donner la priorité à la création d'emplois dans le secteur privé.Par ailleurs, le locataire de la Maison bleue a promis de renforcer la formation des ressources humaines nécessaires aux nouvelles industries, dont les semi-conducteurs.Pour finir, il a fait part de sa volonté de créer une culture d'entreprise qui permette à tous les citoyens de profiter de l'équilibre entre travail et famille ainsi que d’une carrière professionnelle sans interruption.